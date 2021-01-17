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Отец написал сыну записку с парой фраз. Но только через много лет парень понял, насколько глубокий в них был смысл
Источник материала: СТВ
Когда парень уезжал учиться за границу, отец вручил ему записку и немного денег. Тогда юноша не совсем понял, что ему хотел сказать папа, но теперь мужчина очень ценит эти слова.
Как
Ёшио поддерживал репутацию строгого отца, поэтому не стал многословно и слёзно прощаться с сыном. Мужчина, которому было чуть больше 50 лет, вручил Санджуну конверт в качестве прощального подарка и был таков.
Парень сел в поезд, пристроил свои вещи, немного отдохнул, а затем открыл конверт. Внутри находились три банкноты номиналом 10 тысяч иен (В 1998 году 10 тысяч иен составляло около 75-85 долларов. Сейчас около 96 долларов – прим.ред.) и записка.
«Я не настаиваю, чтобы ты стал богатым. И нет проблем, если ты не захочешь жениться. Но я хотел бы, чтобы ты был полностью доволен тем жизненным путём, который выберешь», – говорилось в письме.
Тогда юный Санджун не смог понять, что именно хотел сказать Ёшио. Сейчас же мужчина расшифровывает эти слова так: «Живи полноценной жизнью, а следовать или нет общепринятым мерилам успеха – решай сам».
Сейчас Санджун гордится своим отцом, который уже давным-давно не такой строгий. Теперь это простой старичок, который обожает возиться с внуками. Санджун планирует передать эти напутственные слова дочке, когда она достигнет 20-летия.
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Отец написал сыну записку с парой фраз. Но только через много лет парень понял, насколько глубокий в них был смысл
Когда парень уезжал учиться за границу, отец вручил ему записку и немного денег. Тогда юноша не совсем понял, что ему хотел сказать папа, но теперь мужчина очень...
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