В Полоцком районе мужчина поджег родительский дом

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета изучает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина.



Фото: Следственный комитет.

Как сообщает ЧП Беларусь | Будь в курсе! , 15 января 35-летний мужчина обратился к родителям с просьбой дать денег на спиртное. Когда те отказали, пригрозил сжечь дом. Чтобы не продолжать ссору, родители ушли из дома и позвонили в милицию. А через некоторое время увидели, что их жилье горит, и вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели пожар ликвидировали, но дом, по их оценкам, непригоден для проживания. В тот же день подозреваемого задержали — он был пьян.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.