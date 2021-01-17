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В Полоцком районе мужчина поджег родительский дом
Источник материала: Навiны
Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета изучает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина.
Как сообщает
Спасатели пожар ликвидировали, но дом, по их оценкам, непригоден для проживания. В тот же день подозреваемого задержали — он был пьян.
В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета изучает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина.
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