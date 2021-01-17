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В Полоцком районе мужчина поджег родительский дом

17.01.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета изучает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина.

 

В Полоцком районе мужчина поджег родительский дом
Фото: Следственный комитет.

 

Как сообщает ЧП Беларусь | Будь в курсе!, 15 января 35-летний мужчина обратился к родителям с просьбой дать денег на спиртное. Когда те отказали, пригрозил сжечь дом. Чтобы не продолжать ссору, родители ушли из дома и позвонили в милицию. А через некоторое время увидели, что их жилье горит, и вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели пожар ликвидировали, но дом, по их оценкам, непригоден для проживания. В тот же день подозреваемого задержали — он был пьян.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

 
 
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета изучает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина.  
 
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