Водитель Audi при повороте налево сбил переходившую на зеленый женщину

Источник материала: Onliner

В воскресенье около 8:20 утра в Минске произошел наезд на пешехода, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пешеход пострадала.

По предварительной информации, водитель Audi (мужчина 1976 года рождения) ехал по улице Янковского со стороны улицы Ширмы в направлении улицы Чайлытко. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он совершил наезд на женщину (1960 года рождения), которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу тоже на разрешающий сигнал.

С телесными повреждениями женщину увезли в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.