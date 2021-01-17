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Водитель Audi при повороте налево сбил переходившую на зеленый женщину

17.01.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье около 8:20 утра в Минске произошел наезд на пешехода, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пешеход пострадала.

По предварительной информации, водитель Audi (мужчина 1976 года рождения) ехал по улице Янковского со стороны улицы Ширмы в направлении улицы Чайлытко. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он совершил наезд на женщину (1960 года рождения), которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу тоже на разрешающий сигнал.

С телесными повреждениями женщину увезли в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье около 8:20 утра в Минске произошел наезд на пешехода, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пешеход пострадала.Читать далее…
 
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