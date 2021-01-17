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«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Спортсмены, чиновники, бизнесмены и пропагандисты. 

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

Фото president.gov.by

Накануне белорусский правитель вручил награды чиновникам и пропагандистам из госСМИ. На мероприятии засветились также спортсмены и спортивные функционеры.

Среди награжденных чиновников — Наталья Кочанова и Владимир Караник, получившие из рук Лукашенко орден Отечества III степени.

Орден Отечества II степени получил Михаил Мясникович.

Награды получили и одиозные Григорий Азаренок, Андрей Муковозчик, Игорь Тур и Людмила Гладкая, отметившаяся допросами задержанных участников протестов.

На приеме засветились подписавшие провластное письмо спортсмены и присутствовавшие ранее на тайной инаугурации и новогоднем поздравлении — от гандболиста Сергея Рутенко до атлетов Максима Недосекова и Анастасии Мирончик-Ивановой.

А также женская сборная по гребле на байдарках — Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

Литвинчук в сторис на Инстаграм отметила российского певца Валерия Сюткина, который, судя по всему, развлекал гостей приема.

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

На заднем плане — Валерий Вакульчик и Юрий Караев

Среди гостей был и экс-глава КГБ Валерий Вакульчик, отправленный помощником президента в Брестскую область и на некоторое время пропавший из виду прессы. А также бывший министр внутренних дел Юрий Караев.

Был за праздничным столом бизнесмен и по совместительству глава Федерации гребли Александр Мошенский, пока что избежавший попадания в санкционные списки ЕС.

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

Как иронизирует «Трибуна», рядом с главой ФХБ Дмитрием Басковым стоял его любимый крепкий напиток (отсылка к истории с распитием водки из горлышка во время автопробега за Лукашенко).

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

Сестры Груздевы, ставшие известными после участия в провластных акциях

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

«Жена офицера специальных операций» и пропагандистка Юлия Артюх

Некоторые из гостей из числа спортсменов опубликовали фото празднования в соцсетях. Не обошлось и без критических замечаний и комментариев:

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

«Весело на шабаше?» Кто был у Лукашенко на приеме в честь старого Нового года

 
 
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