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В России проведут эксперимент: водителям разрешат ездить без прав

17.01.2021 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Эксперимент пройдет сразу в нескольких субъектах Российской Федерации: водителям разрешат ездить без прав, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Правда, замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь, сообщает РИА Новости.

Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами. "Если забыл дома права, сидишь и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь ", – отметил Олег Качанов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести подобного рода эксперимент с  использованием цифровых технологий. При этом Нилов обратил внимание, что могут возникнуть проблемы при отсутствии доступа к базе данных и интернету.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами.
 
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