В России проведут эксперимент: водителям разрешат ездить без прав

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Эксперимент пройдет сразу в нескольких субъектах Российской Федерации: водителям разрешат ездить без прав, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Правда, замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь, сообщает РИА Новости.

Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами. "Если забыл дома права, сидишь и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь ", – отметил Олег Качанов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести подобного рода эксперимент с использованием цифровых технологий. При этом Нилов обратил внимание, что могут возникнуть проблемы при отсутствии доступа к базе данных и интернету.