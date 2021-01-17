|
В России проведут эксперимент: водителям разрешат ездить без прав
17.01.2021 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Эксперимент пройдет сразу в нескольких субъектах Российской Федерации: водителям разрешат ездить без прав, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Правда, замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь, сообщает РИА Новости.
Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами. "Если забыл дома права, сидишь и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь ", – отметил Олег Качанов.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести подобного рода эксперимент с использованием цифровых технологий. При этом Нилов обратил внимание, что могут возникнуть проблемы при отсутствии доступа к базе данных и интернету.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)