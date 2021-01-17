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Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто
Источник материала: СТВ
Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе.
Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт вместе с супругой. Мужчина увлекается музыкой и в свободное время собирает модульный синтезатор. Обычно именно об этом он и пишет в соцсетях.
Однако недавнее утро
Оказалось, накануне вечером супруга передвинула вешалку, не предупредив об этом Gruesomeflowers, а сам мужчина не обратил на это внимания.
Комментаторы без проблем смогли представить себя на месте автора снимка. Некоторые посоветовали проверить, не увеличила ли супруга мужчины его полис страхования жизни. А более мстительные пользователи предложили переставить эту вешалку в ванну и завесить занавеской.
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Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе. Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт...
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