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Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто

17.01.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе. 

Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт вместе с супругой. Мужчина увлекается музыкой и в свободное время собирает модульный синтезатор. Обычно именно об этом он и пишет в соцсетях. 

Однако недавнее утро заставило парня изменить своим привычкам. Проснувшись, он увидел подозрительный силуэт. Лишь спустя некоторое время мужчина догадался, что это такое. 

Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто
Фото: reddit.com/user/gruesomeflowers 

Оказалось, накануне вечером супруга передвинула вешалку, не предупредив об этом Gruesomeflowers, а сам мужчина не обратил на это внимания. 

Комментаторы без проблем смогли представить себя на месте автора снимка. Некоторые посоветовали проверить, не увеличила ли супруга мужчины его полис страхования жизни. А более мстительные пользователи предложили переставить эту вешалку в ванну и завесить занавеской. 

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который обеспечил своей девушке «приятное» утро. Мужчина трогательно исполнил серенаду, вот только поставил рядом со спящей колонку (подробнее здесь). 

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Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе.  Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт...
 
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