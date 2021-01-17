Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто

Источник материала: СТВ

Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе.

Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт вместе с супругой. Мужчина увлекается музыкой и в свободное время собирает модульный синтезатор. Обычно именно об этом он и пишет в соцсетях.

Однако недавнее утро заставило парня изменить своим привычкам. Проснувшись, он увидел подозрительный силуэт. Лишь спустя некоторое время мужчина догадался, что это такое.



Фото: reddit.com/user/gruesomeflowers

Оказалось, накануне вечером супруга передвинула вешалку, не предупредив об этом Gruesomeflowers, а сам мужчина не обратил на это внимания.

Комментаторы без проблем смогли представить себя на месте автора снимка. Некоторые посоветовали проверить, не увеличила ли супруга мужчины его полис страхования жизни. А более мстительные пользователи предложили переставить эту вешалку в ванну и завесить занавеской.