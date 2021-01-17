Источник материала: Хартия'97

Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал! 17.01.2021, 14:18

Жители Бреста провели смелую акцию.

"Пошел вон, ты и твой ОМОН».

Воскресный марш состоялся сегодня и в Бресте, под национальными флагами люди вышли на улицы, сообщает «Белсат» .

Одна из участниц вышла с плакатом на котором было написано: «Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!».

Митингующие скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .