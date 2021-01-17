ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!

17.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!

  • 17.01.2021, 14:18
Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!

Жители Бреста провели смелую акцию.

"Пошел вон, ты и твой ОМОН».

Воскресный марш состоялся сегодня и в Бресте, под национальными флагами люди вышли на улицы, сообщает «Белсат».

Одна из участниц вышла с плакатом на котором было написано: «Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!».

Митингующие скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси идет охота на ведьм: переводчице Калацкой светит статья 342 статье УК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by