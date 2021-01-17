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Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!
Источник материала: Хартия'97
Брестчане на марше: Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!
Жители Бреста провели смелую акцию.
"Пошел вон, ты и твой ОМОН».
Воскресный марш состоялся сегодня и в Бресте, под национальными флагами люди вышли на улицы, сообщает
Одна из участниц вышла с плакатом на котором было написано: «Карпенков, ты уже три пожизненных себе заработал!».
Митингующие скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН».
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Жители Бреста провели смелую акцию.
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