Источник материала: Хартия'97

Рене Фазель: Это конец 6 17.01.2021, 14:08

Глава IIHF заявил, что покинет свой пост.

Об этом глава IIHF Рене Фазель заявил в интервью ТАСС .

— Могли бы вы себе представить такое окончание вашего президентства в IIHF в связи с ситуацией вокруг того же чемпионата мира? И может ли такая ситуация заставить вас пойти на выборы президента IIHF еще раз?

— Нет, она не заставит. У нас будет конгресс в Санкт-Петербурге в сентябре и будут новые выборы. Думаю, что к сентябрю, все успокоится. Это точно мой последний год на посту президента IIHF. Это конец. Но я в хорошем настроении, я продолжаю работать и полностью отдаваться делу. Сейчас ситуация сравнима с тем, что вы плаваете в море, и пошел шторм. И я должен найти способ, как выбраться из этой ситуации.

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