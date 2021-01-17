Источник материала: Хартия'97

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции 17.01.2021, 14:06

Пропали 15 членов экипажа.

Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики.

По данным телеграм-канала Mash, на месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.

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