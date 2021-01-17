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Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции
Источник материала: Хартия'97
Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции
Пропали 15 членов экипажа.
Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает
Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики.
По данным телеграм-канала Mash, на месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.
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Пропали 15 членов экипажа.
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