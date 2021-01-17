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Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разработка гродненских ученых вошла в топ-10 наиболее значимых достижений научной мысли за 2020 год. Высокую оценку Национальной академии наук Беларуси получила биомедицинская технология восстановления клеток печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые из Института биохимии и Купаловского университета смогли улучшить свойства тех растительных лекарственных средств, которые применяются при заболевании печени. С помощью самых современных методов был разработан комплекс активных соединений, которые обладают высокой активностью. Они намного лучше усваиваются организмом. Гродненские ученые создавали эту технологию более 10 лет.
Елена Нарута, ведущий научный сотрудник Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси:
Илья Заводник, профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Теперь ученые рассчитывают на интерес производителей препаратов и фармакологических компаний к своей разработке, для того чтобы производить новое, улучшенное лекарство для восстановления клеток печени.
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Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?
Новости Беларуси. Разработка гродненских ученых вошла в топ-10 наиболее значимых достижений научной мысли за 2020 год. Высокую оценку Национальной академии наук...
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