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Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

17.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разработка гродненских ученых вошла в топ-10 наиболее значимых достижений научной мысли за 2020 год. Высокую оценку Национальной академии наук Беларуси получила биомедицинская технология восстановления клеток печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Ученые из Института биохимии и Купаловского университета смогли улучшить свойства тех растительных лекарственных средств, которые применяются при заболевании печени. С помощью самых современных методов был разработан комплекс активных соединений, которые обладают высокой активностью. Они намного лучше усваиваются организмом. Гродненские ученые создавали эту технологию более 10 лет.

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Елена Нарута, ведущий научный сотрудник Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси:
Мы попытались улучшить свойства этих растительных субстанций природного происхождения. Потому что проблема заключается в том, что они все, как правило, имеют низкую растворимость и, соответственно, малую доступность в организме, то есть и плохую усвояемость организмом.

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Илья Заводник, профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В первую очередь мы пытаемся сосредоточиться на соединениях, выделяемых из растительного сырья, произрастающего в Беларуси. Дело в том, что уже даже на сегодняшний день в растениях и вообще в природных источниках обнаружено порядка 400 тысяч различных химических соединений. И вот эти многие соединения природного происхождения обладают уникальными, чрезвычайно интересными свойствами.

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Теперь ученые рассчитывают на интерес производителей препаратов и фармакологических компаний к своей разработке, для того чтобы производить новое, улучшенное лекарство для восстановления клеток печени.

Люди в материале: Елена Нарута, Илья Заводник

 
 
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Новости Беларуси. Разработка гродненских ученых вошла в топ-10 наиболее значимых достижений научной мысли за 2020 год. Высокую оценку Национальной академии наук...
 
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