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За флаг на хуторе задержан бизнес-ангел Валерий Остринский

17.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За флаг на хуторе задержан бизнес-ангел Валерий Остринский
Валерий Остринский / Imaguru
На хуторе в Ивьевском районе задержан инвестор, бизнес-ангел и патриот Беларуси Валерий Остринский.

Причина задержания — БЧБ-флаг с гербом Погоня на колодце рядом с домом. Якобы на флаг полжаловался кто-то из соседей.

Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом и вечером в субботу увезла Валерия в РОВД. В понедельник инвестора будут судить. Об этом в Фейсбуке написала его жена.
 
 
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Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом.
 
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