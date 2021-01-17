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За флаг на хуторе задержан бизнес-ангел Валерий Остринский
Источник материала: UDF
Валерий Остринский / Imaguru
Причина задержания — БЧБ-флаг с гербом Погоня на колодце рядом с домом. Якобы на флаг полжаловался кто-то из соседей.
Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом и вечером в субботу увезла Валерия в РОВД. В понедельник инвестора будут судить. Об этом в Фейсбуке написала его жена.
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Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом.
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