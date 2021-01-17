Источник материала: UDF



Валерий Остринский / Imaguru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За флаг на хуторе задержан бизнес-ангел Валерий Остринский Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом.

Причина задержания — БЧБ-флаг с гербом Погоня на колодце рядом с домом. Якобы на флаг полжаловался кто-то из соседей.Милиция посчитала штандарт одиночным несанкционированным пикетом и вечером в субботу увезла Валерия в РОВД. В понедельник инвестора будут судить. Об этом в Фейсбуке написала его жена.