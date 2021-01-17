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У берегов Турции затонуло российское судно - идет спасоперация
Источник материала: Навiны
Направлявшийся в болгарский порт Бургас сухогруз под флагом России затонул в водах Черного моря у побережья Турции. Кораблекрушение произошло в шторм.
Как сообщает
На судне было 15 человек, пишет Anadolu. Их гражданство уточняется.
Как передают информагентства, все моряки живы – прежде чем судно затонуло, экипаж успел пересесть в три спасательные шлюпки. Спасатели пока не могут до них добраться.
Ранее на Севере России
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Направлявшийся в болгарский порт Бургас сухогруз под флагом России затонул в водах Черного моря у побережья Турции. Кораблекрушение произошло в шторм.
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