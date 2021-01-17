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У берегов Турции затонуло российское судно - идет спасоперация

17.01.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Направлявшийся в болгарский порт Бургас сухогруз под флагом России затонул в водах Черного моря у побережья Турции. Кораблекрушение произошло в шторм.

 

У берегов Турции затонуло российское судно - идет спасоперация
Фото: aa.com.tr.

 

Как сообщает Росбалт, спасательная операция ведется турецкими военно-морскими силами. К месту ЧП также направляются гражданские суда.

На судне было 15 человек, пишет Anadolu. Их гражданство уточняется.

Как передают информагентства, все моряки живы – прежде чем судно затонуло, экипаж успел пересесть в три спасательные шлюпки. Спасатели пока не могут до них добраться.

Ранее на Севере России затонул траулер, погибли 17 человек.

 
 
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Направлявшийся в болгарский порт Бургас сухогруз под флагом России затонул в водах Черного моря у побережья Турции. Кораблекрушение произошло в шторм.  
 
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