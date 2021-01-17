У берегов Турции затонуло российское судно - идет спасоперация

Направлявшийся в болгарский порт Бургас сухогруз под флагом России затонул в водах Черного моря у побережья Турции. Кораблекрушение произошло в шторм.



Фото: aa.com.tr.

Как сообщает Росбалт , спасательная операция ведется турецкими военно-морскими силами. К месту ЧП также направляются гражданские суда.

На судне было 15 человек, пишет Anadolu. Их гражданство уточняется.

Как передают информагентства, все моряки живы – прежде чем судно затонуло, экипаж успел пересесть в три спасательные шлюпки. Спасатели пока не могут до них добраться.