Марфе Рабковой уже несколько месяцев не передают письма, сообщил муж политзаключенной

Правозащитнице Марфе Рабковой, признанной политзаключенной, уже несколько месяцев не передают письма, сообщает spring96.org .



Марфа Рабкова. Фото: социальные сети.

По словам ее мужа Вадима Жеромского, блокировка внутренней и внешней коммуникации с родными происходит в течение последних четырех месяцев.

«От матери, отца и сестры письма почти не пропускают, хотя они пишут каждую неделю по несколько раз, — сказал Жеромский. — От меня отдали меньше половины писем, которые я написал. Почти такая же ситуация в обратном направлении: к родителям с ее стороны письма тоже идут с перебоями. В общем, ей не отдали даже письмо о состоянии здоровья отца, который сейчас лечится от онкологии. Ко мне последнее письмо пришло 22 декабря, хотя я знаю, что с тех пор она написала мне еще не менее десяти писем, которые сейчас неизвестно где».

Муж Рабковой сообщил, что ей не передали ни одного письма-поздравления с праздниками — днем рождения, Новым годом и Рождеством. «Хотя я точно знаю, что в Минске было несколько групповых дворовых собраний с подписанием открыток Марфе, — отметил Жеромский. — Поэтому речь идет минимум о десятках поздравлений с днем рождения, которые ей не отдали. Учитывая попытку длительного психологического давления на нее, мысли у меня одни: они хотят оказать еще большее негативное влияние на состояние человека. На фоне усилившихся угроз новых статей обвинения, понятно, что переносится это не очень хорошо».

17 января заканчивается очередной срок содержания Марфы под стражей.

«За четыре месяца следствие так и не решило, с чем идти в суд, так как ее дело о массовых беспорядках полностью шито белыми нитками, — уверен муж Рабковой. — Учитывая приказ сверху никого не выпускать, теперь они думают, каким образом оставить Марфу под стражей и каким нелепым образом это обосновать. Или сделать вид обоснования».

Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Ей вынесли обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и содержат в СИЗО № 1 Минска. Мера пресечения в виде заключения правозащитницы под стражу была санкционирована заместителем прокурора столицы.

14 декабря суд Партизанского района Минска (судья Екатерина Чайко) отказал Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.