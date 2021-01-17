«В Беларуси уже есть сеть трудовых лагерей». Пост о месте, которое, по словам очевидцев, хуже, чем тюрьма

Источник материала: KYKY

15 января в сеть слили аудиозапись , в котором человек с голосом, похожим на голос заместителя МВД Карпенкова, говорит о создании фактически концлагеря для протестующих. Директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев написал пост о том, что в Беларуси такие лагеря уже есть.

«Среди прочих планов беспредельного террора в скандальной аудиозаписи BYPOL говорится и о намерении создать в Беларуси отдельный трудовой лагерь для политических заключенных. Фактически в Беларуси уже существует сеть своеобразных концлагерей, способная разместить более 5 тысяч человек. И один из них (в нарушение всяких норм) уже использовался в середине августа 2020 года для принудительного содержания около тысячи задержанных за участие в мирных акциях протеста.

Обо всем по порядку. Официально эти лагеря называются лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Их восемь, и они разбросаны по всей стране. Когда в результате трехдневного террора 9-11 августа 2020 года изоляторы Беларуси были переполнены, около тысячи участников протестов (и случайно загробастанных людей) вывезли в ЛТП №3 под городом Слуцком .

Несмотря на красивое название, ЛТП – учреждения не лечебные и уж подавно не профилактории. В советские времена ЛТП находились под юрисдикцией Минздрава, и там на самом деле оказывали определенные лечебные процедуры лицам, нарушающим общественный порядок и правила «социалистического образа жизни». Но в Беларуси заведовать ими стало МВД, и ЛТП превратились в самые настоящие зоны за колючей проволокой.

Так называемые общежития, в которых живут заключенные в ЛТП, по сути – обычные «зоновские» бараки. В некоторых их секциях могут размещаться по 15-20 человек, в других – по 50-100. Вот как описывает быт современного ЛТП его заключенный: «Я могу говорить только про тот ЛТП, где был, – в Светлогорске.

Там отношение к людям намного хуже, чем в тюрьме. Человека просто убивают морально, из него делают просто ничто.

Я знаю человека, который из изолятора практически не выходил. Изолятор – это комната, где нет даже унитаза. Тебе дают бачок, который весит килограммов двадцать, в него ты справляешь нужду. Играть нельзя, спать нельзя, читать нельзя. Ничего нельзя! В лагере можно хотя бы Библию с собой в карцер взять. В ЛТП – нельзя ничего».

Сам факт существования ЛТП противоречит Конституции, которая допускает лишение свободы только за совершение преступления. Власти используют ЛТП в качестве отходников для «нежелательных элементов» (не задумывались, почему в Беларуси якобы так мало бездомных, особенно подчас проведения международных мероприятий?) и зон с очень дешевой рабочей силой.

Чтобы суд принудительно направил человека в ЛТП, достаточно трех административных наказаний, связанных с употреблением алкоголя, в течение года. Загреметь туда можно и по стечению обстоятельств и дурости: несколько раз попался милиции за распитие пива в парке, даже не за беспросветную пьянку и кутеж.

Итак, фактически в августе 2020 года около тысячи задержанных за участие в мирных акциях были временно изолированы в ЛТП №3 в обход существующих порядков и процедур. То есть, дорожка в трудовой лагерь уже проторена, и власти явно не против и впредь ссылать туда неугодных в случае надобности».