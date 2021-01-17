«С ГАИ — разберемся, не велика потеря!» Конфликт на парковке перерос в захватывающую SMS-переписку

Источник материала: Onliner Сам по себе дворовой конфликт из-за парковочного места — это пошло и неинтересно. Обязательно находится тот, кто считает, что у него какие-то особые права на общее пространство, его оппонент с этим не согласен — пошло-поехало. Но вот когда доходит до вызова ГАИ, конфликт перерастает в нестерпимую обиду. Начинается разговор «по понятиям», а ночью приходят SMS-сообщения любопытного содержания.

Волшебный двор

Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner, что вчера стал участником как раз такого конфликта.

— Есть волшебный двор на улице Нахимова, 5а в Минске, где жители расчертили общую парковку и решили, что это их места. Вчера я припарковался там, а затем мне позвонил какой-то человек и в приказном тоне сказал убрать машину, мол, это его место. Я ему говорю: паркуйся на свободном и больше сюда не звони. Человек обиделся и поставил машину так, чтобы я не выехал, — говорит собеседник.





— Где-то через полчаса я вернулся к автомобилю и вызвал ГАИ. Сижу в машине, жду, — продолжил наш читатель. — ГАИ ехала где-то час. Пока сидел в машине, услышал, как из соседнего дома идет этот господин, вслух говоря, какой я негодяй, приехал тут на его место. Он сел в тачку, завел, но не уезжает — стоит. А в это время и патрульная машина ГАИ доехала. Инспектор малость удивился аргументации водителя Citroen: «Я никому не мешаю» — и принял у меня заявление.





Ночные эсэмэски

Казалось бы, на том и истории конец, но тут начинается самое интересное. По словам собеседника, ночью он стал получать SMS-сообщения весьма странного содержания. Сразу оговоримся: читатель уверен, что ему писал именно водитель Citroen. Читатель также считает, что знает, как зовут этого человека, а также где и кем он работает.

В первую очередь автор SMS поинтересовался, давно ли у адресата его сообщения пройден техосмотр. Не получив ответа, этот человек продолжил в формате монолога. Трудно представить, что еще, кроме дворового конфликта из-за парковки, может заставить одного мужчину (предположительно) писать другому мужчине ночные SMS.





У нашего читателя не возникает вопросов, откуда водитель Citroen мог узнать его номер телефона.

— Номер лежал под стеклом, он мне на него звонил, когда «приказывал» убрать машину, — отметил собеседник. — После того, как я его назвал по имени и отчеству, он притих, видимо, думал, как же я его «пробил», но утром продолжил.

Действительно, автор сообщений, будто получив второе дыхание, во всю мощь запустил новый монолог. Там, к слову, есть любопытные высказывания. Например, он пишет: «А с ГАИ — разберемся. Не велика потеря, тем более было бы за что». Или вот еще: «Кто тебе сказал, что я за эту “шляпу” штраф буду платить, мальчик?» Заявления серьезные, хотя предположим, что только в ГАИ могут прокомментировать их обоснованность.

В общем, пока на том автор сообщений и остановился, упомянув о том, что «велозавод — старая деревня, в которой все стоят друг за друга. Даже зэки».





— Мало того, что люди самовольно расчертили парковку (раньше на парковке стояли блокираторы, но после заявления в 115.бел их пришлось убрать), так этот водитель обиделся на вызов ГАИ и начинает с каких-то угроз про боязнь велозавода, — подытожил наш читатель.

О личном и общем

В Кодексе Республики Беларусь о земле (ст. 7) указано, что земли общего пользования — земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами.

Земли общего пользования (ст. 13 Кодекса о земле) не подлежат предоставлению в частную собственность, собственность иностранных государств, международных организаций.

Таким образом, попытка «застолбить» за собой собственное парковочное место на земле общего пользования противоречит законодательству.





Помимо этого, в Правилах благоустройства и содержания города Минска (п. 9) указано, что организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организуют на добровольной основе с привлечением средств населения благоустройство дворовых территорий, в том числе закупку детского оборудования и обустройство дополнительных парковочных мест.

Ранее представители ЖКХ уже поясняли, что обустройство парковочных мест при этом не передает право собственности на них жильцам. Это по-прежнему земля общего пользования, поставить автомобиль на такой парковке могут и другие автомобилисты.

Дополнено

После публикации наш читатель получил еще несколько сообщений от того же абонента. Мы опубликуем их, так как это похоже на пояснения второй стороны. Отметим также, что в редакцию с подобными пояснениями никто не обратился.





— Моя «яркая просьба» — это больше не звонить сюда, наверное. Ну и когда он мне приказал убрать тачку, я ему предложил припарковаться на соседнем месте, на что он ответил, что не хочет ссориться с соседом (видимо, у соседа тоже «свое» парковочное место), — прокомментировал полученные сообщения наш читатель.

Есть еще один момент, связанный с упоминанием другого дворового конфликта.

— Где-то два года назад я оставил в 115.бел заявку: «Убрать блокираторы с мест общего пользования». Жильцам это не понравилось, в какой-то момент они меня ждали. Вышло человек восемь, угрожали сломать мне что-нибудь. Я вызывал милицию, приехал как раз Павел Евгеньевич, который рассудил, что я тут лишний — это личные парковочные места людей, а я своими заявками в 115.бел нарушаю порядок. Видимо, он решил, что я ему таким образом мщу, хотя я уже и забыл давно про этот инцидент, — рассказал наш собеседник.









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