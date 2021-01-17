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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

17.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

Константину 34, работает в строительной сфере, три года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый. И рассказывают, как это сделать.

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Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России.
 
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