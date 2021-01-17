Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

Константину 34, работает в строительной сфере, три года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый. И рассказывают, как это сделать.

Слушайте подкасты РИА Новости .