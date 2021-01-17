Источник материала: Sputnik Беларусь

Тридцать участников из 14 городов России и Беларуси создали уникальные ледяные фигуры в центре Перми. Работая в командах по двое, участники конкурса создали 15 скульптур. Соревнование завершилось во вторник, 12 января, а в четверг начала работу выставка творений конкурсантов.

"Меня очень впечатлили работы из Якутии, которые заняли второе место, призовое, потому что там в совокупности очень много образов и каждый может найти что-то в них", – поделился впечатлениями о выставке гость города Эльдар Камилов.

Более ста кубометров природного льда были добыты для конкурса и разрезаны на блоки, чтобы участники могли работать над ними. У команд было пять дней на выполнение задания.

Темой этого года стала "Ускользающая красота". На создание ледяных фигур скульпторам было отведено 48 рабочих часов. Победу одержала работа "Ты прекрасна" участников из Екатеринбурга, вторыми стали жители Якутска со скульптурой "Путешествие в необъятье", а третье место заняла работа "Маленький удильщик", выполненная командой участников из Москвы и Беларуси.