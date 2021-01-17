|
В Беларуси идет охота на ведьм: переводчице Калацкой светит статья 342 статье УК
Источник материала: Партизан
Переводчицу Калацкую подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок
Ольга Калацкая. Фото из социальных сетей.
Известную переводчицу Ольгу Калацкую подозревают в преступлении по 342 статье Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»,
Об этом ее адвокату сегодня сообщили во Фрунзенском РУВД. По какой части этой статьи и в каком она статусе - пока неизвестно.
Ее задержали 15 января. А 16 января повезли на следственные действия.
Ольга Калацкая живет с 89-летней матерью, которой нужен уход.
Ольга Калацкая перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе произведения Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, Тони Парсонза, Артура Голдена, фильмы «Гладиатор», «Шрек», «Семейка Смитов» и другие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переводчицу Калацкую подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок
|
Свежие газеты
Архив (Разное)