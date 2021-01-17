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В Беларуси идет охота на ведьм: переводчице Калацкой светит статья 342 статье УК

17.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переводчицу Калацкую подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок


Ольга Калацкая. Фото из социальных сетей.

Известную переводчицу Ольгу Калацкую подозревают в преступлении по 342 статье Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», сообщает БАЖ.

Об этом ее адвокату сегодня сообщили во Фрунзенском РУВД. По какой части этой статьи и в каком она статусе -  пока неизвестно.

Ее задержали 15 января. А 16 января повезли на следственные действия.

Ольга Калацкая живет с 89-летней матерью, которой нужен уход.

Ольга Калацкая перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе произведения Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, Тони Парсонза, Артура Голдена, фильмы «Гладиатор», «Шрек», «Семейка Смитов» и другие.
 
 
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Переводчицу Калацкую подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок
 
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