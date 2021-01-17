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В Индонезии число жертв землетрясений выросло до 56

17.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Растет число жертв землетрясений в Индонезии. В списке погибших уже 56 человек. Более 820 были ранены и около 15 тысяч покинули свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые искали убежища в горах, а другие отправились в эвакуационные центры.

В Индонезии число жертв землетрясений выросло до 56

По словам метеорологов, еще одно землетрясение в регионе потенциально может вызвать цунами.

Напомним, в 2018 году разрушительное землетрясение и последующее цунами обрушились на Индонезию, в результате чего погибли тысячи людей.

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Новости Индонезии. Растет число жертв землетрясений в Индонезии. В списке погибших уже 56 человек. Более 820 были ранены и около 15 тысяч покинули свои дома, сообщили в...
 
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