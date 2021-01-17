|
В Индонезии число жертв землетрясений выросло до 56
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. Растет число жертв землетрясений в Индонезии. В списке погибших уже 56 человек. Более 820 были ранены и около 15 тысяч покинули свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые искали убежища в горах, а другие отправились в эвакуационные центры.
Напомним, в 2018 году разрушительное землетрясение и последующее цунами обрушились на Индонезию, в результате чего погибли тысячи людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. Растет число жертв землетрясений в Индонезии. В списке погибших уже 56 человек. Более 820 были ранены и около 15 тысяч покинули свои дома, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)