В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лютый мороз не остановил участников Крещенского забега в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Настоящие патриоты решили совершить пробежку под национальным флагом Беларуси. Наиболее смелые и закаленные – с голым торсом.





Бегунам предложили дистанции 5 и 20 километров. И каждому из них покорилась задачка в -20°C!





На финише участников забега ждала ароматная солдатская каша с горячим чаем. А дальше, кто пожелал, тот отправился нырять в прорубь.





Для многих здоровый образ жизни – повод укрепить не только организм, но и силу духа, провести время с семьей и друзьями с максимальной пользой.





Получить огромный кайф от бега, мороз нормальный, не холодно.

Нас сплотил беговой клуб, мы познакомились, так и бегаем. И в Минске – каждый в своем городе – Барановичи, Гродно, Брест.





Я человек легкий на подъем. Прочитал в новостях об этом Крещенском забеге, как-то в этот же день зарегистрировался. Когда за неделю до этого прогноз обещали -5-10°C, я думал, побегу по торсу. А тут уже -20°C, я думаю, что я раздеваться уже не буду. Ну так, для меня это уже будет маленькая победа.





Что касается морозов, то ближайшей ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до отметки в -29°C. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается, что потеплеет лишь к четвергу, 21 января.