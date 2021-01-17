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В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

17.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лютый мороз не остановил участников Крещенского забега в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Настоящие патриоты решили совершить пробежку под национальным флагом Беларуси. Наиболее смелые и закаленные – с голым торсом.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Бегунам предложили дистанции 5 и 20 километров. И каждому из них покорилась задачка в -20°C!

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

На финише участников забега ждала ароматная солдатская каша с горячим чаем. А дальше, кто пожелал, тот отправился нырять в прорубь.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Для многих здоровый образ жизни – повод укрепить не только организм, но и силу духа, провести время с семьей и друзьями с максимальной пользой.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Получить огромный кайф от бега, мороз нормальный, не холодно.

Нас сплотил беговой клуб, мы познакомились, так и бегаем. И в Минске – каждый в своем городе – Барановичи, Гродно, Брест.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Я человек легкий на подъем. Прочитал в новостях об этом Крещенском забеге, как-то в этот же день зарегистрировался. Когда за неделю до этого прогноз обещали -5-10°C, я думал, побегу по торсу. А тут уже -20°C, я думаю, что я раздеваться уже не буду. Ну так, для меня это уже будет маленькая победа.

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Что касается морозов, то ближайшей ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до отметки в -29°C. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается, что потеплеет лишь к четвергу, 21 января.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Лютый мороз не остановил участников Крещенского забега в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящие патриоты решили...
 
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