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В пригороде Минска было довольно редкое оптическое явление - радужные облака

17.01.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в пригороде Минска наблюдалось довольно редкое оптическое явление — иризация облаков. Фото опубликовало сообщество «Природа Беларуси».


Фото: «Природа Беларуси» / «ВКонтакте»

«Морозная погода преподносит свои сюрпризы в виде очень красивых атмосферных оптических явлений, — говорится в сопровождающем тексте. — Сегодня в пригороде Минска удалось заснять иризацию облаков — оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Выглядело это весьма впечатляюще!»


Фото: «Природа Беларуси» / «ВКонтакте»

Это явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. Как говорится в журнале National Geographic Россия, касаясь облачной капли, солнечный свет отклоняется по прямой траектории, причем угол отклонения зависит от длины волны, поэтому дифракция вызывает разложение света на спектр.

 
Теги: Минск
 
 
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Очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета.
 
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