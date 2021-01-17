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В пригороде Минска было довольно редкое оптическое явление - радужные облака
Источник материала: Tut.by
Сегодня в пригороде Минска наблюдалось довольно редкое оптическое явление — иризация облаков. Фото
«Морозная погода преподносит свои сюрпризы в виде очень красивых атмосферных оптических явлений, — говорится в сопровождающем тексте. — Сегодня в пригороде Минска удалось заснять иризацию облаков — оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Выглядело это весьма впечатляюще!»
Это явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. Как
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Очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета.
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