В пригороде Минска было довольно редкое оптическое явление - радужные облака

Источник материала: Tut.by

Сегодня в пригороде Минска наблюдалось довольно редкое оптическое явление — иризация облаков. Фото опубликовало сообщество «Природа Беларуси».



Фото: «Природа Беларуси» / «ВКонтакте»

«Морозная погода преподносит свои сюрпризы в виде очень красивых атмосферных оптических явлений, — говорится в сопровождающем тексте. — Сегодня в пригороде Минска удалось заснять иризацию облаков — оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Выглядело это весьма впечатляюще!»



Фото: «Природа Беларуси» / «ВКонтакте»

Это явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. Как говорится в журнале National Geographic Россия, касаясь облачной капли, солнечный свет отклоняется по прямой траектории, причем угол отклонения зависит от длины волны, поэтому дифракция вызывает разложение света на спектр.