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Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом
Источник материала: СТВ
Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы допускают такую возможность в случае благоприятной эпидемической обстановки.
В 2020 году известный кинофорум был отменен из-за пандемии. Часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других, более поздних фестивалей, либо в тематических показах в кинотеатрах.
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Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы допускают такую возможность в случае...
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