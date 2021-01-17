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В Вашингтоне задержали вооружённого мужчину. Он пытался попасть в здание Конгресса

17.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проехать через КПП недалеко от здания Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне задержали вооружённого мужчину. Он пытался попасть в здание Конгресса

Он пытался попасть на закрытую территорию на машине, однако его пропуск оказался недействительным. Тогда нарушитель заявил, что имеет при себе пистолет. Позже в его автомобиле нашли около 500 патронов. Мужчина задержан.

В Вашингтоне задержали вооружённого мужчину. Он пытался попасть в здание Конгресса

Тем временем ФБР расследует версию о финансировании из-за рубежа участников штурма Капитолия. Сотрудники бюро изучают выплаты в размере 500 тысяч долларов в биткоинах, которые получили группы правого толка перед штурмом Капитолия 6 января. Предполагается, что эти средства были предоставлены гражданином Франции.

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Новости США. В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проехать через КПП недалеко от здания Конгресса, сообщили в программе Новости «24...
 
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