Источник материала: UDF



Так работает белорусский ОМОН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Между Кенией и Ливией. Беларусь в рейтинге безопасности обвалилась почти на 100 (!!!) позиций Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией.

Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией. Рейтинг оценивает уровень преступности и безопасности в стране, напоминаетВ еще одном рейтинге — охраны здоровья — тоже регресс. Страна находится на 90-м месте ( минус 31 позиция по сравнению с 2020 годом).Рейтинг оценивает общее качество систем здравоохранения, оснащенность больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках.