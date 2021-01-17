﻿ Между Кенией и Ливией. Беларусь в рейтинге безопасности обвалилась почти на 100 (!!!) позиций. 21.by
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Между Кенией и Ливией. Беларусь в рейтинге безопасности обвалилась почти на 100 (!!!) позиций

17.01.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Между Кенией и Ливией. Беларусь в рейтинге безопасности обвалилась почти на 100 (!!!) позиций
Так работает белорусский ОМОН
Беларусь в рейтинге безопасности занимает 114-е место из 135. Таковы данные сервиса Numbeo. А ведь еще год назад мы были 16-ми!

Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией. Рейтинг оценивает уровень преступности и безопасности в стране, напоминает TUT.BY.

В еще одном рейтинге — охраны здоровья — тоже регресс. Страна находится на 90-м месте ( минус 31 позиция по сравнению с 2020 годом).

Рейтинг оценивает общее качество систем здравоохранения, оснащенность больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках.
 
 
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Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией.
 
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