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Между Кенией и Ливией. Беларусь в рейтинге безопасности обвалилась почти на 100 (!!!) позиций
Источник материала: UDF
Так работает белорусский ОМОН
Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией. Рейтинг оценивает уровень преступности и безопасности в стране, напоминает
В еще одном рейтинге — охраны здоровья — тоже регресс. Страна находится на 90-м месте ( минус 31 позиция по сравнению с 2020 годом).
Рейтинг оценивает общее качество систем здравоохранения, оснащенность больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках.
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Сейчас наша страна расположилась в самом низу списка по соседству с Кенией и Ливией.
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