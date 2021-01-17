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Виктор Бабарико. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лучше — маленькими шагами, но к цели». Пришло новое письмо от Виктора Бабарико Ход времени нельзя остановить...

— Мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, (цитата от Вас), вселяет оптимизм.Про погоду мне тоже думается в направлении и ожидании лучшего. Хотя больше всего не нравится слово «ожидание». Образ «ждуна» отталкивающий. Лучше — маленькими шагами, но к цели.И, конечно же, ход времени нельзя остановить, но всегда нужно помнить: время только одна из составляющих нашей жизни. Ведь есть ещё место (пространство) и сам «наблюдатель». Так что в наших руках — менять и формировать окружающее пространство, делать самих себя лучше. Поэтому засыпать не нужно.