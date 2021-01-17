Источник материала: UDF



Фото: Хью Кретчмер

узнал

Что подорожает в 2021-м?

Что будет с курсами валют к концу года?

Вырастут ли наши доходы?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Насколько всё плохо? Предельно краткий прогноз для беларуса на 2021-й Большинство предпринимателей говорят, что ожидают снижения своих доходов в 2021 году.

Цены на детские и медицинские товары после Нового года выросли примерно на 10% в связи с увеличением НДС на эти группы. Традиционно на несколько процентов подорожал алкоголь и сигареты из-за роста акцизов. Но это плановое подорожание, которое происходит каждый месяц. Что касается инфляции в целом, в 2021 году она будет больше запланированных 5%, но меньше 10%. При базовом сценарии – 7,5%. Отметим, что в 2020 году (декабрь к декабрю) товары и услуги подорожали на 7,4%, хотя инфляция прогнозировалась на уровне 5%.Темп инфляции на уровне 7,4% сохранится, скорее всего, и в начале 2021 года. Возможно, и весь год – в зависимости от ситуации. В 2020 году беларуский рубль сильно потерял в цене. И это обесценивание, вероятно, еще не до конца повлияло на цены в магазинах. Но нужно отметить, если рубль обесценился на 20%, инфляция продолжает держатся на уровне 7%. Политика Нацбанка здесь достаточно успешна. И если не будет больших изменений в экономической политике, скорее всего, инфляцию удастся сдерживать.Всё будет зависеть от того, включат печатный станок или нет. Пока его активно не включали. Льготные директивные кредиты и помощь госпредприятиям шли за счет остатков средств Минфина, накопленных за предыдущие годы. Базовый сценарий – станок в 2020 году включен не будет. В этом случае падение беларуского рубля к иностранным валютам составит примерно 10%. То есть на конец 2021 года за доллар могут просить 2,85 BYN и 3,45 BYN за евро. Одномоментной девальвации я бы не ожидал.Возможны разные сценарии – многое будет зависеть от экономической политики и других конъюнктурных событий. В Беларуси экономика открытая и чувствительна к внешним шокам. Например, когда в России вышло видео с расследованием об отравлении Навального, в Беларуси это вызвало небольшой обвал рубля. Мы зависим от курса российского рубля и поэтому чувствительны к факторам, которые влияют на российскую экономику. Но поскольку ожидается улучшение внешнеэкономический условий – мир начнет выходить из пандемии – беларуский рубль в 2021 году будет вести себя стабильно или даже укрепится на 5-10%. Но могут быть и другие сценарии. Если Нацбанку станут навязывать другую экономическую политику, возникнут проблемы. Грубо говоря, если мы бесконтрольно начнем печатать деньги для поддержки экономики, это выльется в одномоментную девальвацию с сумасшедшей инфляцией.В 2021 году лучше жить мы точно не станем. Доходы в реальном выражении будут стагнировать: расти пропорционально инфляции. Поэтому уровень благосостояния сильно не изменится, а в валютном эквиваленте – снизится.ЗВР Беларуси сокращаются, но на конец 2020-го их объем был даже больше, чем планировалось. Ожидалось снижение до 7,1 млрд. долларов, а по факту осталось 7,4 млрд. долларов.На конец 2021 года запланировано снижение ЗВР до 6 млрд. долларов – это, конечно, плохо, но не ужас-ужас. То есть наши запасы сокращаются, но пока не исчерпываются. Резерв на этот и даже на следующий год пока есть – говорить о дефолте рано.В 2021 году, скорее всего, будет стагнация доходов или небольшой рост за счет поднятия зарплаты бюджетникам. В реальном секторе запасов для роста доходов населения нет, поэтому в лучшем случае зарплаты могут расти темпами ниже 5%. И этот рост будет в основном за счет бюджетников, пенсий и пособий, на которые этот рост заложен.Тем не менее, большинство предпринимателей, согласно опросам бизнеса и ИП, говорят, что ожидают снижения своих доходов в 2021 году. То есть с одной стороны будут расти доходы бюджетников, а с другой – падать доходы предпринимателей и возможно тех, кто занят в частном секторе. Но это падение будет отчасти компенсироваться, если это можно так сказать, волной эмиграции и отъездом ценных специалистов. Возможно за счет этого и может быть давление на зарплаты вверх. Но в целом я не жду, что зарплаты вырастут больше, чем на 5%.