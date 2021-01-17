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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 18 по 24 января. Прогноз от Дмитрия Рябова В середине недели будет облачно с прояснениями. Пройдет снег.

В начале следующей недели — облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северу пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17°C…-22°C, при прояснениях до 25°C. Днем -12°C...-17°C.В середине недели будет облачно с прояснениями. Пройдет снег. Влажность до 90 процентов. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер северо-восточной умеренный. Температура воздуха ночью составит от -13°C по юго-западу до -17°C по северо-востоку, в дневные часы -7°C…12°C.Во второй половине недели будет облачная с прояснениями погода. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от -5°C по западу до -11°C по северо-востоку, при прояснениях до -13°C. Днем 0°C…-7°C.В выходные будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный снег. Под утро будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут -3°C…-1°C, при прояснениях по востоку до -5°C, днем они достигнут отметки 0°C…+5°C.