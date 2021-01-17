Источник материала: UDF



Ярослав Романчук. Фото: «БелГазета»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук обратился к главе Нацбанка: «Зачем тянуть эту лямку, Павел Владимирович?» Головченко, Сергеенко, Кочановы, Эйсмонты – все они без вас быстро приведут белорусскую модель к краху.

В 2020 году Национальный банк Беларуси выстоял. Не без брешей и дефектов. Не без нагибов и прогибов. Под мощным давлением распорядителей и потребителей чужих, желательно бесплатных денег, -. - На встрече упо разные стороны стола сидели два антипода. С одной стороны – председатель Нацбанка, с другой - помощника президентаПервый – заслуженный, авторитетный профессионал в сфере денег и кредита. Первый глава Нацбанка, который старался заложить фундамент доверия к национальной валюте, снизить инфляцию до уровня, когда её можно назвать низкой (0-2% в год). Павел Владимирович в условиях токсичности большинства решений в фискальной и институциональной политики пытался вывести монетарную политику на уровень цивилизованных рыночных стран. Далеко не всё получилось, потому что белорусский Левиафан окутал банки, коммерческий госсектор, все звенья управления мёртвой хваткой.Валерий Бельский – это молодой. В отличие от Петра Петровича, который до Нацбанка руководил стройками, Валерий Иванович Бельский – плод аграрной науки. С должности главного экономиста совхоза «Калиновский» Белыничского района Могилевской области он вырос до директора Института экономики Национальной академии наук Беларуси, под крылом Гусакова Владимира Григорьевича, Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.Гусаков/Бельский – это типичные плоды аграрной науки, которые заполонили все учёные советы по экономике и ВАК. Для них нет принципиального отличия между тем, как управлять аграрно-промышленным комплексом и деньгами.Яйценоскость, урожайность, озимые, поднятие зяби, приплоды, привесы в контексте тракторов и с/х техники – вот такой научно-практический контекст у Гусакова/Бельского, которые сегодня претендуют на управление денежно-кредитной политикой. Проблема Беларуси и наша с вами в том, что А. Лукашенко безгранично доверяет Гусакову/Бельскому. Потому что в них он видит, как в зеркале, свои экономические воззрения.А. Лукашенко давно бы уволил П. Каллаура, но именно Павел Владимирович, назначенный на должность главы Национального банка в конце 2014г., стал руководителем, с которым пришли первые победы в сфере денежно-кредитной политики. Именно при нём инфляция впервые в истории Беларуси опустилась ниже 10%. Именно при нём в стране появилось робкое доверие в BYN-рубль. Именно при нём начали вырисовываться контуры современной монетарной политики, ликвидироваться те практики, которые вогнали Беларуси в список мировых лидеров по инфляции и девальвации.Предсказуемо политика Нацбанка при П. Каллауре и его команде каждый год всё больше входила в противоречие с совковым Совмином и его подразделением Минфином. В теории конфликт между монетарной и фискальной политикой описан до деталей. В Беларуси от сегодня рельефно представлен в лицах.Премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко – люди военные. Они работают в режиме выполнения приказов. Есть приказ – обеспечить рост экономики – они мобилизуют все доступные им ресурсы для его выполнения. Как в классике – «мы за ценой не постоим». Главное – галочно-палочные показатели, формально полная занятость, дымящие заводы, пашущие тракторы, мычащие коровы и валовые показатели под струнку. О том, что есть такие параметры, как «альтернативные издержки», «упущенная выгода», «нематериальные ресурсы», «предпринимательский капитал», «структура капитала», «частная собственность» они особо не задумываются. Им платят за валовые показатели и выполнение приказов, а не за то, чтобы думать.В 2021 году наступает клинч. Либо Каллаур одолеет Гусакова/Бельского, тогда есть шанс на сохранение, с большего, макроэкономической стабильности и устойчивости в крайне сложных условиях для белорусской экономики. Либо Гусаков/Бельский убедят А. Лукашенко избавиться от упёртого, разговаривающего на непонятном для аграрных лоббистов языке Павла Каллаура, закроет рот профессионалам в Совете директоров Нацбанка – и тогда будут раскрыты шлюзы для наполнения экономики денежными фантиками. Если их аппетиты на денежную эмиссию будут большими, с ними придёт инфляция под 15 – 20%, девальвация до BYN3,5 – 4 за $1 (явно не предел), бурный расцвет валютчиков и отказ экспортёров возвращать сюда валютную выручку. Доверие к банковской системе будет окончательно подорвано. Вклады могут заморозить или возвращать валютные вклады будут в BYN-рублях. Тут уж как решит революционный штаб спасения модели Совок/Госплан.О решении А. Лукашенко мы узнаем очень скоро. Как и о решении Павла Каллаура. Весь этот сюжет мне напоминает историю из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Таинственный Джон Голт убеждал успешных бизнесменов отказаться работать на режим, который вёл страну к гибели. Он убеждал их перестать быть жертвами и сбросить с себя ярмо. П. Каллаур долгие годы тянет непосильную ношу. Надрывает жилы, оголяет нервы, истощает силы. Зачем тянуть эту лямку, Павел Владимирович? Просто shrug – расправьте плечи. Гусаковы/Бельские, Головченко/Сергеенко, Адрейченко/Кочановы, Эйсмонты/Азарёнки – все они без вас гораздо быстрее приведут модель Совок/Госплан к её неизбежному краху. И к нашей и вашей свободе.