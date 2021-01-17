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Бр-р-р. Минувшей ночью минимальная температура составила почти 29 градусов мороза.

17.01.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вторую ночь подряд в Беларуси фиксируются рекорды холода. Абсолютные минимумы 17 января обновлены на пяти метеостанциях Витебской, Минской и Могилевской областей.

 

Бр-р-р. Минувшей ночью минимальная температура составила почти 29 градусов мороза.
Фото: nakanune.ru.

 

Как и накануне, самая низкая температура зафиксирована в Слуцке — 28,7 градуса ниже нуля (16 января — 26,8). Прежний антирекорд ночи для этого райцентра составлял 26,2 градуса (в 1987 году).

Обновлены минимумы также в Кличеве — 25,3 (24,6 в 1980-м), Езерище — 24 (23,5 в 1977-м), Воложине — 21,2 (21,1 в 1987-м) и Мстиславле — 19,6 (19,3 в 2010-м).

В Минске температура воздуха опустилась до минус 25 градусов. Последний раз холоднее было 7 января 2017 года (25,1).

Абсолютный минимум ночи для всей страны — 41 градус мороза 17 января 1940 года (в Борисове), для Минска — 39,1 в том же году.

В ночь на 16 января были зарегистрированы новые минимумы на шести метеостанциях тех же областей.

Стоит отметить, что в эти дни год назад (15—17 января) на белорусских метеостанциях было зафиксировано 37 рекордов тепла, при этом 15 января установлен новый максимум для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений (плюс 8,1 градуса в Бресте).

В ближайшие дни очень холодная погода сохранится.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вторую ночь подряд в Беларуси фиксируются рекорды холода. Абсолютные минимумы 17 января обновлены на пяти метеостанциях Витебской, Минской и Могилевской областей. ...
 
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