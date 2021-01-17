Источник материала: Хартия'97

Беларусь обвалилась в рейтингах безопасности и охраны здоровья 2 17.01.2021, 15:17

По уровню безопасности наша страна находится сейчас между Доминиканской Республикой и Кенией.

Международная база данных Numbeo показала рейтинг безопасности стран на 2021. Беларусь упала сразу на 98 позиций, по сравнению с 2020, передает «Белсат» .

По уровню безопасности Беларусь сейчас между Доминиканской Республикой и Кенией. Еще год назад страна была на 16 строчке (всего в списке 129 стран), а сегодня занимает только 114-ю.

В рейтинге здравоохранения Беларусь на начало 2021 на третьем месте с конца. Сейчас по этому показателю наша страна между Ираком и Азербайджаном. Год назад это было 59 место из 93. Сегодня – 90-е.

К слову, именно на этот индекс ранее IIHF сослалась в своем Инстаграм, чтобы показать, что Беларусь — безопасная страна для проведения ЧМ по хоккею в этом году.

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