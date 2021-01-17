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Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш
Акции, несмотря на мороз, проходят по всей Беларуси.
Сегодня в Беларуси — 162-й день непрерывных протестов.
Несмотря на 20-градусный мороз жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.
Раков, Аксаковщина и Новое поле вышли на воскресный марш.
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Акции, несмотря на мороз, проходят по всей Беларуси.
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