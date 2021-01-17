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«Уходи, крыса!»: жители агрогородка Семково вышли на марш
Источник материала: Хартия'97
«Уходи, крыса!»: жители агрогородка Семково вышли на марш
Яркое шествие под национальными флагами.
Жители агрогородка Семково вышли на марш с бело-красно-белыми флагами.
«Уходи, крыса!», — скандируют участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Яркое шествие под национальными флагами.
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