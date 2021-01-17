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Американское ФБР начнет проверку внешнего финансирования беспорядков у Капитолия

17.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Американское ФБР начнет проверку внешнего финансирования беспорядков у Капитолия

  • 17.01.2021, 14:29
Американское ФБР начнет проверку внешнего финансирования беспорядков у Капитолия

В списках подозреваемых стран могут быть Иран, Китай, Россия.

Американское ФБР намерено выяснить, финансировались ли беспорядки у Капитолия в Вашингтоне из-за рубежа. Поводом для этого, как отмечается, послужил крупный денежный перевод активистам правого толка, сообщает «Эхо Москвы».

В центре внимания сотрудников Федерального бюро расследований – перечисление примерно 500 тысяч долларов в биткоинах перед штурмом Капитолия неким гражданином Франции, сообщает телеканал NBC. Его источники также сообщают, что в ходе разбирательства в ФБР проверят подозрения о влиянии на «политических экстремистов» со стороны России, Ирана и Китая. Как утверждается, некие структуры, связанные с этими странами, могли воспользоваться произошедшим на Капитолийском холме в своих интересах. При этом ФБР не считает, что непосредственно Москва спонсировала участников столкновений в Вашингтоне, добавляет телеканал.

Беспорядки произошли около полутора недель назад – в день, когда Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов в США. После митинга в поддержку пока еще действующего американского лидера Дональда Трампа его сторонники проникли в зал заседания. Конгрессмены были вынуждены эвакуироваться или скрыться во внутренних помещениях. В результате беспорядков несколько человек погибли, в том числе один полицейский.

На фоне столкновений у Капитолия Палата представителей Конгресса объявила Дональду Трампу импичмент. При этом Сенат пока не голосовал. Вместе с тем уже через три дня Трамп должен будет передать полномочия избранному президенту США Джо Байдену.

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В списках подозреваемых стран могут быть Иран, Китай, Россия.
 
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