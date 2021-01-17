Белорусы изменили приоритеты: хотят иметь все меньше детей. Сегодня не личное главное









Анализ репродуктивных установок населения Республики Беларусь показывает, что среди населения происходят изменения представлений о желаемом числе детей в сторону снижения их численности. Если в 2007 г. желаемым числом детей в среднем было 2,33, то в 2017 г. – уже 2,18.





Об этом говорится в работе «Семья в Республике Беларусь: состояние и особенности изучения», опубликованной за авторством Н.А. Сосновской в Социологическом альманахе за 2020 год.





В работе отмечается, что снижение показателя желаемого количества детей характерно для всех возрастных групп белорусов, за исключением 30–49-летних, находящихся в активном репродуктивном периоде. В качестве негативной тенденции, которая обусловливает дальнейшее понижение рождаемости, автор исследования отмечает снижение показателя среди 16–29-летних (в 2007 г. значение показателя было 2,19, а в 2017 г. – 2,12) – наиболее перспективной группы с точки зрения репродуктивного потенциала.





«Учитывая, что реальный уровень рождаемости ниже установок на рождаемость, уже репродуктивные установки указывают на проблематичность достижения уровня простого воспроизводства населения страны в будущем», - говорится в статье.





В ней также подчеркивается, что если представления городской молодежи об идеальном количестве детей остались практически на том же уровне (в 2013 г. – 2,12; в 2017 г. – 2,08), среди сельской молодежи показатель стал даже ниже, чем среди молодежи, проживающей в городе (2013 г. – 2,33; 2017 г. – 2,00).





«В целом более высокие значения представлений об идеальном числе детей среди сельского населения обусловлены представлениями старшей возрастной группы, вышедшей из репродуктивного возраста. Таким образом, снижение показателя представлений об идеальном количестве детей произошло в основном за счет представлений молодежи, проживающей в сельских населенных пунктах. Изменение репродуктивных установок непосредственным образом сказывается на рождаемости. Особенно очевидно это влияние на показателях респондентов 50 лет и старше, завершивших свой репродуктивный период. В 2007 г. среднее число детей у респондентов этой группы составляло 2,26, а в 2017 г. – 1,96», - говорится в исследовании.





Автор исследования высказывает мнение, что перемены, происходящие в институте семьи в Беларуси, связаны, в первую очередь, со снижением влияния институциональных ограничений, определявших существование семьи на предыдущем историческом этапе и с расширением возможностей выбора личностью индивидуального жизненного пути.



