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А вы видели этот снимок? Показываем редкое фото Людмилы Гурченко

17.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Советском Союзе был множество замечательных актёров и актрис. В этом, конечно, никто не сомневается, но накануне Нового года и ещё некоторое время после него происходит очередная вспышка интереса к этим артистам, ведь они подарили нам множество замечательных праздничных фильмов. 

Одной из таких актрис является Людмила Гурченко. На её счету не один десяток замечательных кинокартин, но в Новый год неизменно показывается именно «Карнавальная ночь». Большая часть старшего поколения может без проблем исполнить композицию «Пять минут», которую спела Гурченко в этом фильме. 

Фотографии Людмилы Марковны тоже стали частью и достоянием советской культуры. Вот один из редких снимков этой артистки. 

А вы видели этот снимок? Показываем редкое фото Людмилы Гурченко
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Кстати, ранее мы нашли другую редкую фотографию времён Советского Союза. Вот как выглядел съёмочный процесс фильма «Чародеи» (подробности здесь). 

Люди в материале: Людмила Гурченко

 
 
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В Советском Союзе был множество замечательных актёров и актрис. В этом, конечно, никто не сомневается, но накануне Нового года и ещё некоторое время после него...
 
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