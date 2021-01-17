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LIQUI MOLY отказывается от спонсорства ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске
Источник материала: Tut.by
LIQUI MOLY отказывается от спонсорства ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске. Об это компания
— Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям LIQUI MOLY. По этой причине LIQUI MOLY откажется от спонсорства Чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет IIHF примет решение о проведении соревнований в Беларуси, — заявили в компании.
Вчера об отказе от спонсорства
«Мы горды тем, что являемся партнером чемпионатов мира IIHF 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование», — говорилось в официальном заявлении.
Позавчера о своем отказе в участии сообщил другой спонсор чемпионата — бренд NIVEA MEN:
«NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса]».
Напомним, ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако из-за политической ситуации в стране и подозрении в предоставлении недостоверной статистики по COVID-19 Минздравом ряд европейских стран высказались против проведения соревнований в Беларуси.
Решение о том, пройдет ли чемпионат мира в Минске, может быть принято на Совете IIHF уже завтра, 18 января.
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Вчера об отказе от спонсорства заявил главный официальный спонсор ЧМ - автомобильный производитель Skoda.
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