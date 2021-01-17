|
Тарьей Бё выиграл масс-старт в Оберхофе, Бочарников - 21-й
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Бё-старший допустил 1 (0+0+0+1) промах, ушел с последнего рубежа четвертым, но успел обойти всех соперников и финишировал первым.
Второе место занял австриец Феликс Ляйтнер (0+0+0+0), третье — швейцарец Бенджамин Вегер (0+0+0+0).
Белорус Сергей Бочарников (0+1+0+0) занял 21-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)