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Тарьей Бё выиграл масс-старт в Оберхофе, Бочарников - 21-й

17.01.2021 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.


Тарьей Бё. Фото: NTB Scanpix

Бё-старший допустил 1 (0+0+0+1) промах, ушел с последнего рубежа четвертым, но успел обойти всех соперников и финишировал первым.

Второе место занял австриец Феликс Ляйтнер (0+0+0+0), третье — швейцарец Бенджамин Вегер (0+0+0+0).

Белорус Сергей Бочарников (0+1+0+0) занял 21-е место.

 
 
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
 
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