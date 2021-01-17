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«Машина в темноте, стук в дверь, на выход». На хуторе в Ивьевском районе задержан известный бизнесмен Валерий Остринский

17.01.2021 16:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Ивьевском районе (Гродненская область) вечером 16 января был задержан известный бизнесмен Валерий Остринский, сообщает БелаПАН со ссылкой на «Фейсбук» его жены Татьяны Баклановой.

 

«Машина в темноте, стук в дверь, на выход». На хуторе в Ивьевском районе задержан известный бизнесмен Валерий Остринский
Валерий Остринский. Фото: nn.by.

 

Остринского задержали на своем хуторе и доставили в Ивьевский РОВД.

«Кормят, тепло одет, суд в Ивье в понедельник часов в 10», — написала Бакланова.

По ее словам, вчера в 8 часов утра на хутор, где на колодце еще летом был вывешен бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня», приехали сотрудники местной милиции. Они сказали, что поступила «жалоба от местного жителя» и они обязаны отреагировать. При этом, отметила супруга Остринского, хутор расположен обособленно, в лесу, небольшая деревня находится в стороне.

Милиционеры составили протокол за «одиночный несанкционированный пикет». «Сказали ждать звонка с приглашением в Ивьевский суд. В субботу в 21.30 смотрим с малыми фильм, видим фары на улице (это у нас редкость) — и сразу стук в дверь. Те же товарищи, извиняясь, говорят, что планы поменялись, начальство дало приказ задержать. С вещами на выход, — рассказала Бакланова подробности задержания мужа. — А вообще, удивительные чувства у меня в РБ 2021 от цепочки: жалоба соседей, машина в темноте, стук в дверь, на выход…»

Инвестор, бизнес-ангел и сооснователь объединения Angels BAND Валерий Остринский входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».

 
 
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В Ивьевском районе (Гродненская область) вечером 16 января был задержан известный бизнесмен Валерий Остринский, сообщает БелаПАН со ссылкой на «Фейсбук» его жены...
 
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