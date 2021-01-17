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Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

17.01.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня прошел организованный Белорусской федерацией легкой атлетики Крещенский забег. Его приурочили к празднику, который как раз сегодня и отмечается. Старт дали от спорткомплекса «Динамо».

Участникам предложили две дистанции, и обе они весьма суровые, если учитывать температуру примерно в минус 18 градусов: 5 километров и 300 метров (1 круг) либо 20 километров и 300 метров (4 круга).

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

 

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах






Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

 

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

Спортсменов разделили по полу и категориям: 30 лет и младше, 31—40 лет, 41—50 лет, 51—60 лет, а также 60 лет и старше. Победителям вручили награды.

Минчане не испугались мороза и устроили Крещенский забег при –18 градусах

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Сегодня прошел организованный Белорусской федерацией легкой атлетики Крещенский забег. Его приурочили к празднику, который как раз сегодня и отмечается. Старт...
 
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