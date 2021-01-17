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Liqui Moli не будет спонсировать ЧМ по хоккею, если он будет проходить в Беларуси. В сети пишут: «Спасибо!»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Крупнейший производитель автомобильных масел, смазочных материалов и присадок, штаб-квартира которого находится в Ульме, сделал официальное заявление.

Liqui Moli не будет спонсировать ЧМ по хоккею, если он будет проходить в Беларуси. В сети пишут: «Спасибо!»

— Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moli, — сообщила компания у себя в Intagram, сообщает TUT.BY.

Заявление собирает сотни лайков, подписчики пишут «Спасибо!» и постят БЧБ-сердца.

Напомним, накануне с подобным заявлением выступила компания Nivea Men, затем соответствующее обращение опубликовал автоконцерн Skoda, который был партнером чемпионата 28 лет.

Также компания Tissot заявила, что «права человека — фундаментальная ценность бренда». Она выразила Международной федерации хоккея свою обеспокоенность в связи с вероятностью проведения ЧМ-2021 в Беларуси и теперь ждет пояснений.

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

 
 
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Крупнейший производитель автомобильных масел, смазочных материалов и присадок, штаб-квартира которого находится в Ульме, сделал официальное заявление.
 
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