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Российский сухогруз затонул у берегов Турции

17.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский сухогруз затонул у берегов Турции

Российских сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Черном море. Жертвами крушения по меньшей мере стали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Сухогруз утонул у берегов района Инкуму турецкой провинции Бартын. В момент затопления на борту сухогруза находились 13 человек. 

В настоящий момент спасателям удалось спасти шестерых моряков, еще пятерым они пытаются помочь. По меньшей мере известно о двух погибших. Причины крушения судна устанавливаются. 

Фото: Ufuk Bayram/Shutterstock

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Российских сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Черном море. Жертвами крушения по меньшей мере стали два человека. Об этом сообщает ТАСС. Сухогруз утонул у...
 
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