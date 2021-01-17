Российский сухогруз затонул у берегов Турции

Источник материала: ОНТ

Российских сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Черном море. Жертвами крушения по меньшей мере стали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Сухогруз утонул у берегов района Инкуму турецкой провинции Бартын. В момент затопления на борту сухогруза находились 13 человек.

В настоящий момент спасателям удалось спасти шестерых моряков, еще пятерым они пытаются помочь. По меньшей мере известно о двух погибших. Причины крушения судна устанавливаются.

Фото: Ufuk Bayram/Shutterstock

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