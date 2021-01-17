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Российский сухогруз затонул у берегов Турции
Источник материала: ОНТ
Российских сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Черном море. Жертвами крушения по меньшей мере стали два человека. Об этом
Сухогруз утонул у берегов района Инкуму турецкой провинции Бартын. В момент затопления на борту сухогруза находились 13 человек.
В настоящий момент спасателям удалось спасти шестерых моряков, еще пятерым они пытаются помочь. По меньшей мере известно о двух погибших. Причины крушения судна устанавливаются.
Фото: Ufuk Bayram/Shutterstock
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Российских сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Черном море. Жертвами крушения по меньшей мере стали два человека. Об этом сообщает ТАСС. Сухогруз утонул у...
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