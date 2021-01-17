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Еще одну российскую вакцину введут в гражданский оборот в марте
Источник материала: ОНТ
Вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте этого года,
Разработкой препарата занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук.
По словам заместителя генерального директора центра по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, в настоящее время центр завершает вторую стадию клинических испытаний, в ходе которой эффективность вакцины тестируют на добровольцах.
Фото: afro.who.int
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Вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте этого года, рассказывает газета.ru. Разработкой препарата занимается Федеральный научный...
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