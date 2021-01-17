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Еще одну российскую вакцину введут в гражданский оборот в марте

17.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще одну российскую вакцину введут в гражданский оборот в марте

Вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте этого года, рассказывает газета.ru.

Разработкой препарата занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук.

По словам заместителя генерального директора центра по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, в настоящее время центр завершает вторую стадию клинических испытаний, в ходе которой эффективность вакцины тестируют на добровольцах.

Фото: afro.who.int

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Вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте этого года, рассказывает газета.ru. Разработкой препарата занимается Федеральный научный...
 
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