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Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

17.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сегодня в 264 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает «Интерфакс».

По сообщениям камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН», землетрясение произошло около 20:31 по местному времени. По оперативным данным, магнитуда толчков составила 5.5, глубина – 10 километров.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: russiadiscovery.ru

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Сегодня в 264 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает «Интерфакс». По сообщениям камчатского филиала «Единой...
 
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