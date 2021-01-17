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Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Источник материала: ОНТ
Сегодня в 264 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5,
По сообщениям камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН», землетрясение произошло около 20:31 по местному времени. По оперативным данным, магнитуда толчков составила 5.5, глубина – 10 километров.
Подробности произошедшего уточняются.
Фото: russiadiscovery.ru
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Сегодня в 264 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает «Интерфакс». По сообщениям камчатского филиала «Единой...
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