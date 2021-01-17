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Поют, как жаворонки! Музыкальному театру – 50!
Источник материала: ОНТ
С Днем рождения! Сегодня эти слова звучат в адрес Белорусского Государственного академического музыкального театра. Ровно полвека назад здесь прошёл первый спектакль. Тогда зрители увидели постановку «Поёт жаворонок» на музыку Юрия Семеняко.
50 лет музыки, смеха, слез, титанического труда и ежедневных аплодисментов. К большому юбилею сегодня артисты подготовили яркую концертную программу «музыкальный фьюжн». В одной постановке прозвучат классика оперетты и современные мюзиклы. На сцену выйдут все поколения артистов – от народных до новичков.
В послужном списке труппы более 300 спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд национальной культуры. В репертуаре более трёх десятков постановок: оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, классические и эксклюзивные балеты, спектакли для детей и концертные программы. Белорусский Музыкальный любят и за границей. А потому гастрольная география охватывает весь евразийский континент.
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С Днем рождения! Сегодня эти слова звучат в адрес Белорусского Государственного академического музыкального театра. Ровно полвека назад здесь прошёл первый...
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