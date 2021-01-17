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Поют, как жаворонки! Музыкальному театру – 50!

17.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поют, как жаворонки! Музыкальному театру – 50!

С Днем рождения! Сегодня эти слова звучат в адрес Белорусского Государственного академического музыкального театра. Ровно полвека назад здесь прошёл первый спектакль. Тогда зрители увидели постановку «Поёт жаворонок» на музыку Юрия Семеняко.

50 лет музыки, смеха, слез, титанического труда и ежедневных аплодисментов. К большому юбилею сегодня артисты подготовили яркую концертную программу «музыкальный фьюжн». В одной постановке прозвучат классика оперетты и современные мюзиклы. На сцену выйдут все поколения артистов – от народных до новичков.

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского Государственного академического музыкального театра: «Будет большой, трёхчасовой концерт, самое примечательное, что в нём участвует… весь театр – оркестр, балет, хор, все солисты, у нас их около 45. И в финале спектакля на сцене будет весь театр – вот это, действительно, здорово. Меня это радует».

Маргарита Александрович, заслуженная артистка Беларуси: «Я бы хотела, чтобы театр процветал, мы ездили на гастроли, ставили спектакли, причем с огромным бюджетом, чтобы могли шить шикарные костюмы, чтобы мы могли ни в чём себе не отказывать в постановках. Я уже в этом театре служу с 99 года. Отличный коллектив и команда хорошая, смена поколений происходит равномерно, и, я думаю, что все с удовольствием посмотрят это юбилейный концерт, потому что все уже соскучились от всех запретов, от всех ограничений, и мы подарим частичку своей души, своего сердца и частичку любви всем зрителям».

В послужном списке труппы более 300 спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд национальной культуры. В репертуаре более трёх десятков постановок: оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, классические и эксклюзивные балеты, спектакли для детей и концертные программы. Белорусский Музыкальный любят и за границей. А потому гастрольная география охватывает весь евразийский континент.

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С Днем рождения! Сегодня эти слова звучат в адрес Белорусского Государственного академического музыкального театра. Ровно полвека назад здесь прошёл первый...
 
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