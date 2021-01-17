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Посмотрите на минчан, которые в такой мороз вышли на пробежку. Некоторые - с оголенным торсом

17.01.2021 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 17 января устроили Крещенский забег — на 5 и 20 км. Как рассказал TUT.BY один из его организаторов и участник Сергей Зыков, всего для участия зарегистрировалось 180 бегунов. Заявленный «дресс-код» — мужчинам выйти на старт с оголенным торсом, а женщинам в боди или майке, но из-за мороза придерживаться его рискнули лишь несколько человек.















 
Теги: Минск
 
 
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