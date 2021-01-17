Источник материала: Хартия'97

В Смолевичах Карпенкова отправили в «Волчьи норы» 17.01.2021, 16:05

Фотофакт.

Как пишет Telegram-канал «Баста!» , жители Смолевич предложили отправить замглавы МВД Карпенкова в колонию «Волчьи норы».

«Смолевичи готовы отправить за свой счtт по путевке VIP-класса НЕтоварища Карпенкова в спецлагерь «Волчьи норы».

Каждый подобный слив приближает конец диктатора и его режима. А мы будем продолжать этому способствовать».









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