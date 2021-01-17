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В Смолевичах Карпенкова отправили в «Волчьи норы»
Источник материала: Хартия'97
В Смолевичах Карпенкова отправили в «Волчьи норы»
Фотофакт.
Как пишет Telegram-канал
«Смолевичи готовы отправить за свой счtт по путевке VIP-класса НЕтоварища Карпенкова в спецлагерь «Волчьи норы».
Каждый подобный слив приближает конец диктатора и его режима. А мы будем продолжать этому способствовать».
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