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Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

17.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

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  • 17.01.2021, 15:41
  • 1,570
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«Играм с диктатором» объявили финансовый бойкот.

Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты. Сегодня к списку поддержавших борьбу белорусов за свободу компаний присоединился бренд Liqui Moly, который специализируется на производстве автохимии и автомобильных масел.

Напомним, ранее «игры с диктатором» отказались спонсировать Nivea, Tissot и Škoda.

К слову, редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог обратиться к спонсорам чемпионата мира по хоккею. Спонсорам можно писать и в социальных сетях.

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Теги: Минск
 
 
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