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Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске
Источник материала: Хартия'97
Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске
«Играм с диктатором» объявили финансовый бойкот.
Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты. Сегодня к списку поддержавших борьбу белорусов за свободу компаний присоединился бренд Liqui Moly, который специализируется на производстве автохимии и автомобильных масел.
Напомним, ранее «игры с диктатором» отказались спонсировать Nivea, Tissot и Škoda.
К слову, редакция Charter97.org
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«Играм с диктатором» объявили финансовый бойкот.
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