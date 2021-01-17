Источник материала: Хартия'97

Еще одна компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске 3 17.01.2021, 15:41

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«Играм с диктатором» объявили финансовый бойкот.

Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты. Сегодня к списку поддержавших борьбу белорусов за свободу компаний присоединился бренд Liqui Moly, который специализируется на производстве автохимии и автомобильных масел.

Напомним, ранее «игры с диктатором» отказались спонсировать Nivea, Tissot и Škoda.

К слову, редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог обратиться к спонсорам чемпионата мира по хоккею. Спонсорам можно писать и в социальных сетях.

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