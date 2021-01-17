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«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

17.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Фестиваль ледяных фигур прошел в Перми. В нем приняли участие 30 мастеров из 14 городов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Более 100 кубометров природного льда были добыты для конкурса и разрезаны на блоки.

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Тема фестиваля – «Ускользающая красота». На создание ледяных фигур скульпторам было отведено 48 часов. Работая в командах по двое, мастера создали 15 скульптур.

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Победу одержала работа «Ты прекрасна» участников из Екатеринбурга.

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Бронза досталась работе «Маленький удильщик», выполненной командой участников из Москвы и Беларуси.

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Новости России. Фестиваль ледяных фигур прошел в Перми. В нем приняли участие 30 мастеров из 14 городов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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