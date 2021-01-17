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В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности
Источник материала: Навiны
В здание московского аэропорта Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, начали пускать только людей с билетами на самолет. Об этом сообщают Baza, Avtozak Live и Sota.Vision.
Как пишут TJournal и фотограф Денис Стяжкин, полицейские также останавливают людей с камерами и штативами и просят не снимать внутри, поскольку аэропорт — «это режимный объект».
Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова отказались пропустить в здание аэропорта без билета. При этом в самом аэропорту купить билет нельзя, только в онлайн. Провожающим или встречающим также запрещено находиться в здании аэропорта, пишет
В здании аэропорта — невиданные меры безопасности, кругом ограждения и предупреждающие надписи, вокруг — множество спецавтомобилей.
Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Политик прилетит рейсом «Победы», который должен приземлиться в аэропорту Внуково.
Команда Навального призвала сторонников политика встретить его. С утра 17 января во Внуково дежурят автозаки. По информации Baza, в аэропорт стянуты больше сотни полицейских.
Фото: @vottaktv и Радио Свобода.
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В здание московского аэропорта Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, начали пускать только людей с билетами на самолет. Об этом сообщают Baza,...
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