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В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности

17.01.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В здание московского аэропорта Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, начали пускать только людей с билетами на самолет. Об этом сообщают Baza, Avtozak Live и Sota.Vision.

 

В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности
Алексей Навальный перед вылетом из Берлина.

 

Как пишут TJournal и фотограф Денис Стяжкин, полицейские также останавливают людей с камерами и штативами и просят не снимать внутри, поскольку аэропорт — «это режимный объект».

Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова отказались пропустить в здание аэропорта без билета. При этом в самом аэропорту купить билет нельзя, только в онлайн. Провожающим или встречающим также запрещено находиться в здании аэропорта, пишет «Апология протеста».

В здании аэропорта — невиданные меры безопасности, кругом ограждения и предупреждающие надписи, вокруг — множество спецавтомобилей.

 

В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности

 

В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности

 

В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности

 

В аэропорту Внуково, куда вскоре прилетит Навальный, неслыханные меры безопасности

 

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Политик прилетит рейсом «Победы», который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального призвала сторонников политика встретить его. С утра 17 января во Внуково дежурят автозаки. По информации Baza, в аэропорт стянуты больше сотни полицейских.

Фото: @vottaktv и Радио Свобода.

 

 
 
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В здание московского аэропорта Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, начали пускать только людей с билетами на самолет. Об этом сообщают Baza,...
 
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