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"Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

17.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.

1:45 —как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли;

5:00 — что значит "ссориться правильно";

9:45 —в чем разница между ссорой и конфликтом;

13:10 — что мешает нам договариваться друг с другом;

23:00 — о ситуациях, когда никто не готов уступать;

31:00 — чего не надо делать в ссоре;

38:00 — в каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать;

40:05 — как понять, что отношения себя исчерпали.

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